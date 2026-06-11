Назначены новые зампреды Агентства автомобильных дорог Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении новых заместителей председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Report, на эту должность назначены Турал Маилов и Кямран Азизов.

Ранее Маилов работал советником председателя по вопросам цифровой трансформации и международного сотрудничества, а Азизов - руководителем департамента строительства транспортной инфраструктуры агентства.