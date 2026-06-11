Трамп анонсировал «очень сильный» ночной удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут «очень сильный удар сегодня ночью».

«Соединенные Штаты нанесут по Ирану (чей Военно-морской флот, Военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все остальные виды защиты, вместе с большей частью наступательного потенциала, уничтожены!) очень сильный удар сегодня ночью», — написал он в социальной сети Truth Social.

«В какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, а также возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа — во многом так же, как мы сделали с Венесуэлой, что оборачивается блестящим результатом как для самой Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки», — утверждает американский лидер.