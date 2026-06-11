В Сабунчи из дома похитили золотые изделия на крупную сумму

В Сабунчинском районе задержаны подозреваемые в краже золота из дома на 14 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в Сабунчинском районе столицы из частного дома были украдены золотые украшения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении этого преступления - 31-летняя А.Халилова и 26-летний И.Гулузаде.

В ходе расследования выяснилось, что они похищали ювелирные изделия из дома по частям, нанеся общий ущерб в размере 14 тысяч манатов. Расследование продолжается.