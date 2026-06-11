 В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

Фаига Мамедова17:20 - Сегодня
В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

4 июня в полицию поступила информация о краже 120 тысяч долларов США у пассажира автомобиля марки BYD на территории Бинагадинского района.

Как передает BAKU.WS, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении этого преступления — водитель указанного автомобиля Афсан Мамедов и его знакомый Самир Бейлярли, вступивший с ним в предварительный сговор.

В ходе расследования было установлено, что А. Мамедов заранее знал о наличии крупной суммы денег у своего знакомого пассажира и сообщил об этом С. Бейлярли. Вступив в сговор, они определили время, когда пассажир выйдет из машины. Затем соучастники инсценировали кражу, создав видимость того, что автомобиль якобы остался без присмотра, и похитили денежные средства.

По данному факту в Бинагадинском РУП продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Поделиться:
401

Актуально

Мнение

Стратегические коридоры и ключевая роль Азербайджана в новой опоре Евразии

Политика

Хикмет Гаджиев: Вопрос пропавших без вести лиц - это вопрос справедливости и мира - ...

Общество

Азербайджан отправил в Армению около 1 тыс. тонн дизеля - ОБНОВЛЕНО

Общество

Соцсети, дети и новые правила: как изменится жизнь подростков в Интернете?

Общество

Свидетелей по делу Кямрана Асадова доставят в суд в принудительном порядке

В Азербайджане предупредили о новой киберугрозе через поддельные CAPTCHA

В селе Лаза Гусарского района сошел оползень - ВИДЕО

В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

В Азербайджане «Последний звонок» пройдет по строгим правилам: Подарки и цветы под запретом

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Араик Арутюнян попросил вынести ему оправдательный приговор - ФОТО

Последние новости

В Пентагоне закрыли несколько этажей из-за инцидента с опасным веществом

Сегодня, 19:40

Бессент: ущерб от действий Ирана будет компенсирован за его счет

Сегодня, 19:15

На заседании Экономического совета даны поручения по Свободной экономической зоне Алят

Сегодня, 19:00

Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначена на матчи Евролиги

Сегодня, 18:45

Свидетелей по делу Кямрана Асадова доставят в суд в принудительном порядке

Сегодня, 18:32

Трамп: Прошлой ночью мы «скинули на Иран 250 млн долларов»

Сегодня, 18:28

В Азербайджане предупредили о новой киберугрозе через поддельные CAPTCHA

Сегодня, 18:15

В селе Лаза Гусарского района сошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

Сегодня, 17:54

Трамп усомнился, что США готовы к долгой операции в Иране

Сегодня, 17:40

Хикмет Гаджиев встретился с госсекретарем МИД Словакии

Сегодня, 17:35

Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране

Сегодня, 17:33

Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Сегодня, 17:21

В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

Сегодня, 17:20

В Гёйгёльском районе двое детей утонули в озере

Сегодня, 17:18

Трамп: США израсходовали боеприпасов на $250 млн в последних ударов по Ирану

Сегодня, 17:17

На ремонт и демонтаж автобусных остановок в Баку выделено более 419 тысяч манатов

Сегодня, 17:07

Все матчи чемпионата мира по футболу будут доступны азербайджанским зрителям в прямом эфире – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 17:05

В Сабунчи из дома похитили золотые изделия на крупную сумму

Сегодня, 17:04

Трамп анонсировал «очень сильный» ночной удар по Ирану

Сегодня, 17:00
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02