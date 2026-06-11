В Баку водитель разыграл «случайную» кражу, чтобы лишить пассажира 120 тысяч долларов

4 июня в полицию поступила информация о краже 120 тысяч долларов США у пассажира автомобиля марки BYD на территории Бинагадинского района.

Как передает BAKU.WS, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении этого преступления — водитель указанного автомобиля Афсан Мамедов и его знакомый Самир Бейлярли, вступивший с ним в предварительный сговор.

В ходе расследования было установлено, что А. Мамедов заранее знал о наличии крупной суммы денег у своего знакомого пассажира и сообщил об этом С. Бейлярли. Вступив в сговор, они определили время, когда пассажир выйдет из машины. Затем соучастники инсценировали кражу, создав видимость того, что автомобиль якобы остался без присмотра, и похитили денежные средства.

По данному факту в Бинагадинском РУП продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.