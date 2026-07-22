Закроют ли Temu в Азербайджане? Расследование цен, обман в рекламе и реакция экспертов

На днях появилась информация о том, что Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики возбудило дело в отношении компании PDD Holdings - владельца маркетплейса Temu - по признакам нарушения законодательства о конкуренции.

Эта новость вызвала большой ажиотаж среди пользователей платформы в Азербайджане. Покупателей волнуют главные вопросы: закроют ли доставку заказов в страну и повлияет ли происходящее на цены?

Чтобы прояснить ситуацию, редакция направила запрос в Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

«Выявлены признаки нарушения требований антимонопольного законодательства в результате злоупотребления платформой своим доминирующим положением на соответствующем рынке. Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики продолжает осуществлять меры государственного контроля за соблюдением требований законодательства о конкуренции», - сообщили нам в ведомстве.

Как было отмечено, в результате расследования, проведенного Агентством в отношении деятельности электронной торговой платформы Temu, было установлено, что платформа занимает доминирующее положение на соответствующем рынке и имеет признаки злоупотребления этим положением: «В ходе расследования были выявлены признаки применения платформой монопольно высоких или монопольно низких цен, установления цен, приводящих к ограничению конкуренции на соответствующем рынке или не позволяющих конкурентам вести устойчивую рентабельную деятельность, а также реализации товаров по цене ниже себестоимости при отсутствии экономических или технологических обоснований (за исключением физически и морально устаревших товаров, списанных основных и оборотных средств)».

Также в ведомстве отметили, что указанные обстоятельства были расценены как признаки нарушения требований Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики, и в отношении владельца электронной торговой платформы «Temu» - компании PDD Holdings - было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства: «Отметим, что по результатам рассмотрения дела, в случае подтверждения факта нарушения законодательства о конкуренции, комиссия по конкуренции может принять решение о применении соответствующих мер ответственности, а в случае недоказанности - о прекращении рассмотрения дела».

За разъяснениями редакция также обратилась в Союз потребителей Азербайджана.

Ситуацию прокомментировал председатель Союза Эюб Гусейнов.

По словам Э.Гусейнова, жалоб на компанию Temu очень много: отправка товаров, не соответствующих запросам потребителей, обман покупателей через рекламные ролики - у нас есть подобные примеры. Потребители видят в их аккаунтах в соцсетях, к примеру, продажу часов, делают заказ, а приходящий товар оказывается картонными часами. Заказывают вешалку для одежды, а приходит предмет длиной в 1 сантиметр. Заказывают банное полотенце, а приходят маленькие полотенца длиной 25 сантиметров: «С этой компанией связаны большие проблемы в сфере доставки, качества товаров и возврата продукции, не отвечающей требованиям. Думаю, что государственные органы решат этот вопрос. Потребителям эта проверка принесет только пользу».

Чтобы отразить позицию противоположной стороны, мы попытались связаться с представителями PDD Holdings. Единственным доступным контактом оказалась электронная почта, на которую мы направили запрос. Однако на момент публикации материала ответ от компании так и не поступил.

Чем закончится расследование Госагентства, грозят ли маркетплейсу санкции и как это скажется на кошельках покупателей - покажет время. Мы, в свою очередь, продолжим следить за ситуацией и поделимся новыми подробностями.