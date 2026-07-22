Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast женился - ФОТО

Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) сообщил, что женился на своей возлюбленной Тее Буйсен.

Радостной новостью 28-летний блогер поделился в Instagram, опубликовав фотографии со свадьбы. «Я нашёл свою MrsBeast. И это был лучший день в моей жизни», - написал MrBeast.

Избранницей блогера стала южноафриканская писательница, стример и киберспортивный комментатор Тея Буйсен, с которой он познакомился в 2022 году. Пара объявила о помолвке в конце 2024 года.

People сообщает, что свадебная церемония прошла на частном острове Некер-Айленд, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, в присутствии около 70 самых близких родственников и друзей. По словам MrBeast, он сознательно отказался превращать этот день в масштабное публичное мероприятие и решил провести его в камерной атмосфере.

Напомним, MrBeast является самым популярным YouTube-блогером в мире. На его основной канал подписаны более 430 миллионов человек. Он известен своими масштабными проектами, благотворительными инициативами и многомиллионными розыгрышами.