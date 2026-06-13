AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку-Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Рейсы AZAL по маршруту Баку-Нахчыван возобновлены и в настоящее время выполняются по расписанию, сообщили в авиакомпании.

В AZAL отметили, что после стабилизации погодных условий в регионе полеты по данному направлению осуществляются в штатном режиме.

Июнь 12, 2026 22:00

Самолёты AZAL, выполнявшие рейсы Баку–Нахчыван J2-285 и J2-291, были вынуждены вернуться в Баку из-за грозы и града в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), воздушные суда благополучно приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:27 и 21:32 соответственно.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и сегодня. Пассажиров проинформируют обо всех возможных изменениях, а после стабилизации погоды рейсы будут выполняться в штатном режиме.

В AZAL также сообщили, что в последние дни нестабильная погода в Нахчыване затрудняет выполнение рейсов по маршруту Баку–Нахчыван–Баку в соответствии с расписанием и приводит к корректировкам в графике полётов.

«Географическое положение Нахчывана и горный рельеф создают условия, при которых сильный ветер, ограниченная видимость и быстро меняющаяся метеорологическая обстановка оказывают непосредственное влияние на выполнение полётов. В связи с этим для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей оперативно принимаются решения с учётом текущих погодных условий», — отметили в компании.