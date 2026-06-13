 Эмин Амруллаев поздравил выпускников азербайджанских школ - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Эмин Амруллаев поздравил выпускников азербайджанских школ - ВИДЕО

First News Media10:30 - Сегодня
Эмин Амруллаев поздравил выпускников азербайджанских школ - ВИДЕО

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев принимает участие в мероприятии "Последний звонок" в Гяндже.

Министр принимает участие в мероприятии, проходящем в полной средней общеобразовательной школе №10 имени Мухаммада Хади.

Также министр поздравил всех выпускников азербайджанских школ в своей публикации в соцсетях:

"Дорогие выпускники!

Сегодня начинается новый этап вашей жизни. Годы, проведённые в школе, дали вам не только знания, но и ценности, а также умение делать правильный выбор в жизни. Выражаю благодарность нашим дорогим учителям, которые с большой самоотдачей направляли вас на этом пути, и уважаемым родителям, которые были рядом со своими детьми в моменты их успехов и трудностей.

Будущее современного и сильного Азербайджана зависит от ваших знаний, навыков и интеллекта. Уверен, что независимо от выбранной профессии каждый из вас внесёт достойный вклад в развитие нашей страны.

Дорогие выпускники, желаю вам успехов и новых достижений!"


Поделиться:
399

Актуально

Мнение

На стыке эпох. Гейдар Алиев и становление современного Азербайджана

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

Мнение

Фактор Баку: почему мирная повестка стала козырем Пашиняна

Общество

Сегодня в школах Азербайджана прозвенит "Последний звонок"

Общество

Министр: Ограничения в день "Последнего звонка" должны касаться лишь общественного порядка

Министр: На освобождённых территориях «Последний звонок» проводится в 25 школах

В Азербайджане продолжаются ливни и грозы, в ряде районов выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку-Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

AYNA возвращает на маршруты автобусы IVECO

Эмин Агаларов впервые прокомментировал свадьбу отца - ФОТО - ВИДЕО

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

Последние новости

Президент Ильхам Алиев поздравил Чарльза III

Сегодня, 12:20

Министр: Ограничения в день "Последнего звонка" должны касаться лишь общественного порядка

Сегодня, 12:10

В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС

Сегодня, 11:55

Министр: На освобождённых территориях «Последний звонок» проводится в 25 школах

Сегодня, 11:42

В Азербайджане продолжаются ливни и грозы, в ряде районов выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:23

Фактор Баку: почему мирная повестка стала козырем Пашиняна

Сегодня, 11:00

AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку-Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:44

Эмин Амруллаев поздравил выпускников азербайджанских школ - ВИДЕО

Сегодня, 10:30

В Ереване задержали математика Вербицкого, призывавшего к ударам по России

Сегодня, 10:10

На стыке эпох. Гейдар Алиев и становление современного Азербайджана

Сегодня, 10:00

В Шуше проходят III заседание руководителей органов по конкуренции ОТГ и Форум по конкуренции

Сегодня, 09:45

Сегодня в школах Азербайджана прозвенит "Последний звонок"

Сегодня, 09:30

Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа ЧМ — 2026

Сегодня, 09:15

Матч сборных Боснии и Герцеговины и Канады завешился вничью

Сегодня, 09:05

Хикмет Гаджиев на Транскаспийском форуме 2026 рассказал о роли Азербайджана в транспортной связности Евразии

Сегодня, 09:00

Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка защищённых языков в Украине

Сегодня, 00:01

МИД Ирана: проект соглашения с США находится на рассмотрении властей

12 / 06 / 2026, 23:30

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-словацких отношений

12 / 06 / 2026, 23:20

Копыркин: Россия и Армения подошли к этапу переосмысления отношений

12 / 06 / 2026, 23:00

MEDİA: Решительно осуждаем кампанию очернения Азербайджана со стороны некоторых французских СМИ

12 / 06 / 2026, 22:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02