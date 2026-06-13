Эмин Амруллаев поздравил выпускников азербайджанских школ - ВИДЕО
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев принимает участие в мероприятии "Последний звонок" в Гяндже.
Министр принимает участие в мероприятии, проходящем в полной средней общеобразовательной школе №10 имени Мухаммада Хади.
Также министр поздравил всех выпускников азербайджанских школ в своей публикации в соцсетях:
"Дорогие выпускники!
Сегодня начинается новый этап вашей жизни. Годы, проведённые в школе, дали вам не только знания, но и ценности, а также умение делать правильный выбор в жизни. Выражаю благодарность нашим дорогим учителям, которые с большой самоотдачей направляли вас на этом пути, и уважаемым родителям, которые были рядом со своими детьми в моменты их успехов и трудностей.
Будущее современного и сильного Азербайджана зависит от ваших знаний, навыков и интеллекта. Уверен, что независимо от выбранной профессии каждый из вас внесёт достойный вклад в развитие нашей страны.
Дорогие выпускники, желаю вам успехов и новых достижений!"