В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек- ОБНОВЛЕНО

Пять человек погибли при крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам, передает агентство ANI со ссылкой на Вооруженные силы страны.

"Пятеро военнослужащих <...> Военно-воздушных сил лишились жизни в результате авиакатастрофы", — говорится в материале.

Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел во время посадки в городе Джорхат. Как сообщил телеканал NDTV, после падения воздушное судно загорелось.

Источник: РИА Новости

11:55

Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам.

Об этом сообщили в индийских ВВС.

Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. На месте происшествия работают спасатели.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин аварии будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.