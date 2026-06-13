В Индии при крушении Ан-32 погибли пять человек- ОБНОВЛЕНО
Пять человек погибли при крушении самолета Ан-32 в индийском штате Ассам, передает агентство ANI со ссылкой на Вооруженные силы страны.
"Пятеро военнослужащих <...> Военно-воздушных сил лишились жизни в результате авиакатастрофы", — говорится в материале.
Один из пилотов выжил, ему оказывают медицинскую помощь.
Инцидент произошел во время посадки в городе Джорхат. Как сообщил телеканал NDTV, после падения воздушное судно загорелось.
Источник: РИА Новости
11:55
Военно-транспортный самолет Ан-32 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам.
Об этом сообщили в индийских ВВС.
Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. На месте происшествия работают спасатели.
В ВВС Индии уточнили, что для установления причин аварии будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.