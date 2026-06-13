Ограничения во время мероприятий "Последний звонок" должны касаться только обеспечения общественного порядка.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев журналистам в рамках мероприятия "Последний звонок" в полной средней общеобразовательной школе №10 имени Мухаммеда Хади в Гяндже.

Он отметил, что выпускникам можно предоставить больше свободы в этот день. "Последний звонок" является важным и запоминающимся событием, а ограничения должны касаться только здоровья участников и общественного порядка", — сказал министр.