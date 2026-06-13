В Баку потеплеет до 32 градусов, местами возможны кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

При этом днём в отдельных районах не исключены кратковременные дожди. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +18…+22 °C, днём — +27…+32 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 70–75%, днём — 50–55%.

В регионах страны местами прогнозируются дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит +18…+22 °C, днём — +29…+34 °C, в горных районах ночью — +10…+15 °C, днём — +18…+23 °C, местами до +25…+30 °C.