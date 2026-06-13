Мадьяр: Правительство Орбана  готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном в том, что оно лгало избирателям, утверждая, будто не станет исполнять европейский миграционный пакт, а на самом деле готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он обнародовал информацию о том, что прежние власти начали строить лагерь для беженцев недалеко от границы с Австрией, но отказались от этой идеи под давлением местных жителей.

"Правительство Орбана часто лгало по многим вопросам, включая экономическую ситуацию, социальную обстановку в стране и российско-украинскую войну, но была и другая тема. Это тема нелегальной миграции", - заявил Мадьяр. Как утверждал венгерский премьер, на словах бывшее правительство выступало против приема мигрантов из Азии и Африки, а на деле строило для них лагерь, планировало выделить миллионы евро на эти цели, а также создать "фильтрационную зону" в области Дьёр-Мошон-Шопрон недалеко от австрийской границы.

С одной стороны, правительство Орбана собиралось выполнить решения Суда ЕС, требовавшего соблюдать общие соглашения по миграции, а с другой - намеревалось "держать в страхе соседнюю Австрию" и "шантажировать Брюссель", оно "пошло на попятную лишь в результате протестов общественности" в области Дьёр-Мошон-Шопрон, заявил Мадьяр.

По его словам, после этого правительство Орбана решило "намеренно обострить политический конфликт по вопросам миграции" накануне парламентских выборов в 2026 году и сделать его одной из главных тем предвыборной кампании. Мадьяр рассказал, что информация об этом была получена на основе протоколов заседаний прежнего кабинета министров, поступивших в распоряжение новых властей.

"Они лгали всему венгерскому народу, они лгали в глаза местным жителям, они лгали журналистам и нашим зарубежным соседям", - заявил премьер. Он назвал это "одной из самых больших афер" и "политической мистификацией" правительства Орбана и возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", добавив, что они не достойны того, чтобы вновь претендовать на управление страной.

Выступление Мадьяра было приурочено к началу действия с 12 июня европейского пакта о беженцах и мигрантах, а также общенационального съезда ФИДЕС, который планирует переизбрать Орбана на посту председателя партии еще на один год. Новое правительство Венгрии не отказывается выполнять миграционный пакт, но утверждает, что не допустит нелегальной миграции и в то же время не будет, подобно его предшественникам, выплачивать миллионные штрафы за несоблюдение общих требований ЕС. ФИДЕС в ответ на это заявляет, что при правительстве Мадьяра "в Венгрии, возможно, не будет нелегальной миграции, но будет легальная иммиграция".

Источник: ТАСС