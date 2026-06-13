В Баку будет приостановлена работа ряда парковок
В Баку в связи с проведением с 16 по 19 июня ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) будет приостановлена деятельность ряда парковочных пунктов.
Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Согласно информации, в связи с проведением данного мероприятия с 20:00 15 июня и до 20 июня будет приостановлена работа нижеуказанных парковок:
- Улица Тебриз (P10640);
- Улица Иззеддина Гасаноглу (P11053);
- Проспект Бюльбюля (P90055);
- Улица Физули (P90217);
- Улица Зарифы Алиевой (P90242);
- Улица Рихарда Зорге (P98202 и P90202).
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