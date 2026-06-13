В Баку будет приостановлена работа ряда парковок

В Баку в связи с проведением с 16 по 19 июня ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (IsDB) будет приостановлена деятельность ряда парковочных пунктов.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, в связи с проведением данного мероприятия с 20:00 15 июня и до 20 июня будет приостановлена работа нижеуказанных парковок:

- Улица Тебриз (P10640);

- Улица Иззеддина Гасаноглу (P11053);

- Проспект Бюльбюля (P90055);

- Улица Физули (P90217);

- Улица Зарифы Алиевой (P90242);

- Улица Рихарда Зорге (P98202 и P90202).