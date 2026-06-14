 Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО | 1news.az | Новости
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Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

First News Media09:47 - Сегодня
Дональд Трамп противникам США: "Вас дискомбобулируют" - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение с обещанием применить оружие "дискомбобулятор" в отношении противников.

"Вас дискомбобулируют", — написано на картинке.

На изображении, сгенерированном при помощи искусственного интеллекта, Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители.

24 января Трамп в интервью газете New York Post заявил, что при проведении операции в Венесуэле ВС США использовали некое секретное оружие, о котором ему говорить не разрешено, но которое он назвал "дискомбобулятором" (англ. — discombobulator, можно перевести как "запутыватель"). Позднее в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.

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