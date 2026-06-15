В Азербайджане зафиксированы интенсивные осадки, град и шквалистый ветер

В некоторых регионах Азербайджана сохраняется дождливая погода, местами гремят грозы, в отдельных районах осадки носят интенсивный характер.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в данных Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 15 июня.

Количество выпавших осадков составило: в Тертере — 20 мм, Зардабе — 18 мм, Гедабее — 16 мм, Барде и Билясуваре — 15 мм, Агдаме — 13 мм, Джалилабаде — 12 мм, Шахбузе — 11 мм, Гобустане — 10 мм, Шеки — 8 мм, Гёйчае, Гёйгёле, Нафталане, Дашкесане, Сарыбаше (Гах) и Имишли — 7 мм, Евлахе — 6 мм, Гяндже, Балакене, Мингячевире, Шахдаге, Шамахе, Горанбое и Нахчыване — 5 мм, Садараке, Загатале, Огузе и Гусаре — 4 мм, Губе, Исмайыллы, Хызы и Хачмазе — 3 мм, Шемкире, Товузе, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули и Сабирабаде — 2 мм, в Шабране, Шаруре, Ярдымлы, Лерике, Джафархане, Габале, Ширване, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — до 1 мм.

14 июня в период с 18:34 до 18:42 в селе Газьян Губадлинского района выпал град диаметром 20 мм.

14 июня в некоторых районах дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала в Загатале 23 м/с, Джафархане — 20 м/с, Сабирабаде и Бейлагане — до 16 м/с.

В Гёйчае и Лерике наблюдался туман. Видимость на дорогах была ограничена до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 33°C, в Нахчыванской АР — 30°C, в низменных (Аранских) районах — 32°C, в горных районах — до 23°C тепла.