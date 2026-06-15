В Сумгайыте из частного дома похищены золотые украшения на 4000 манатов

В Сумгайыте совершена кража.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, потерпевший обратился в полицию и сообщил, что из его дома были украдены золотые ювелирные изделия на общую сумму 4000 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления — ранее судимая 31-летняя Р. Гулиева. В ходе расследования выяснилось, что ранее она также похитила планшет, принадлежащий другому лицу.

Следствие продолжается.