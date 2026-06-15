Нарышкин назвал непростой ситуацию в Армении

Ситуация в Армении является непростой, результаты выборов «в определенном смысле сомнительные».

Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Понятно, что она непростая, непросто прошли выборы, так сказать, результаты такие относительные и в определенном смысле сомнительные. Поэтому такие очень, я бы сказал, живые политические процессы — они продолжатся», — заметил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: ТАСС