В США заявили, что снятие санкций с Ирана зависит от шагов по ядерной программе

Администрация США считает ключевым фактором для ослабления санкций против Ирана выполнение властями исламской республики договоренностей, касающихся демонтажа ядерной программы Тегерана.

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник.

"Мы действительно хотим, чтобы сложилась ситуация, в которой мы могли бы снять санкции со значительной части иранской экономики, разморозить их активы. Но для этого требуется, чтобы иранцы сделали что-то из того, что они обещали сделать", — сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов. "Ослабление санкций не привязано к каким-то конкретным действиям. Оно привязано к тому, чтобы они в целом действовали в большей степени надлежащим образом. И, конечно, больше всего внимания мы уделяем ядерной программе", — добавил чиновник. По его словам, США ожидают от властей Ирана "поддающихся проверке шагов, направленных на то, что они не восстановят" ядерную программу исламской республики.

"Нам также очень важно то, чтобы они не финансировали терроризм и не были источником нестабильности в регионе. И, конечно, нам важна и внутренняя ситуация [в Иране], но она на третьем месте после первых двух вопросов", — уточнил представитель американской администрации, называя ключевые в понимании Вашингтона факторы для отмены санкций против Ирана и разблокирования его активов. По его словам, США хотят, чтобы иранская сторона "демонстрировала готовность быть хорошим партнером". "Тогда мы будем готовы проявить исключительную щедрость в вопросах открытия их экономики и ослабления санкций", — добавил чиновник. Как он уточнил, США "будут готовы поэтапно разблокировать некоторые из замороженных средств, но это все будет привязано к поддающимся проверке результатам".

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что ответственность за реализацию американо-иранского соглашения, в том числе прекращение израильской агрессии против Ливана, полностью возложена на Вашингтон.

Источник: ТАСС