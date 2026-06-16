ЧМ-2026: Иран сыграл вничью с Новой Зеландией

В ночь с 15 на 16 июня прошёл матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии.

Игру принимал стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

На 33-й минуте защитник иранской национальной команды Рамин Резаян восстановил равновесие. Ранее, на седьмой минуте, счёт открыл нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. Во втором тайме Джаст оформил дубль и вывел новозеландцев вперёд, однако вскоре полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт. Больше зрители голов в этой встрече не увидели, итоговый счёт — 2:2.

Во 2-м туре группы G иранская национальная команда встретится с Бельгией (21 июня), в 3-м туре — с Египтом (27 июня). Новая Зеландия во 2-м туре сыграет с Египтом (22 июня), в 3-м туре — с Бельгией (27 июня).