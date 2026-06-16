Министр нацбезопасности Израиля: соглашение Трампа нас не обязывает, мы не колония США

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал договоренности, достигнутые между Вашингтоном и Тегераном.

«Соглашение Трампа нас не обязывает. Израиль не является колонией США», - написал он в соцсети X.

По его словам, израильская армия не должна уходить с занятых территорий в Ливане: «Мы не являемся стороной этого соглашения, которое не обеспечивает нашу безопасность, и оно никоим образом нас не обязывает. Мы не должны соглашаться ни на что меньшее, чем полное разоружение «Хезболлы». Мы ни на мгновение не должны молчать в ответ на огонь, направленный против Израиля».

По утверждению министра, каждый беспилотник или ракета, запущенные из Ливана в сторону Израиля, должны привести к израильскому удару по району Дахия в столице Ливана Бейруте.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, объявив о достижении договоренности между США и Ираном, заявил о «немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренности с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Источник: Anadolu