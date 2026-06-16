Вэнс: проход через Ормуз будет бесплатным на 60 дней переговоров США и Ирана

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив на протяжении 60 дней переговоров США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"В сделке говорится, что на протяжении 60 дней, пока мы будем согласовывать итоговую договоренность, доступ в Ормузский пролив и [выход] из него будут бесплатными", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Вашингтон, по словам Вэнса, рассчитывает, что проход через водную артерию останется бесплатным и после заключения итоговой версии соглашения. "В ходе переговоров возник вопрос, а что если судно сломается? Будет ли взиматься плата за обслуживание, если придется буксировать судно? Это совсем другой вопрос. Быть может, иранцы имеют это в виду. Повторюсь, мы четко дали им понять, что не потерпим системы, предполагающей плату за проход судов через Ормузский пролив", - заключил американский вице-президент.

Источник: ТАСС