 Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку?

First News Media13:05 - Сегодня
Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку?

В Баку официально стартовал процесс возвращения трамвая - к 2030 году в столице планируется запуск пяти новых линий, которые должны связать жилые массивы с ключевыми транспортными узлами города.

Но почему сегодня ставка вновь делается именно на рельсовый транспорт? И сможет ли трамвай стать реальным решением транспортной проблемы, а не оказаться заложником тех же заторов, с которыми призван бороться?

Глядя на вечерние пробки на проспекте Гейдара Алиева, в районе «Кольца» и на других загруженных магистралях, трудно представить, что когда-то трамвай в Баку считался препятствием для развития автомобильного движения. Сегодня ситуация изменилась: в часы пик средняя скорость личного транспорта в столице местами снижается до 15–20 км/ч, а автобусы всё чаще выбиваются из расписания из-за перегруженности дорог.

В мировой урбанистике трамвай давно перестал быть архаизмом. Современные вагоны с низким полом, бесшумные рельсы и выделенные полосы превращают его в «тяжелую артиллерию» общественного транспорта. Один трамвайный поезд заменяет два-три автобуса, не коптит выхлопными газами и, главное, не зависит от заторов. Вдобавок рельсы работают как каркас для развития территорий: вдоль новых линий вырастают жилые кварталы, офисы и сервисы. Это не просто транспорт, а инструмент переформатирования города. Трамвай работает на электричестве, что значительно снижает загрязнение воздуха в городах. Развитие экологичного трамвая идеально вписывается в «зелёную программу» Азербайджана — национальный приоритет страны, отражённый в программе «Об экологически устойчивом социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики»

Как Баку дважды обрел и однажды потерял трамвай?

Бакинский трамвай - ровесник многих европейских систем. В 1889 году по улицам пустили конку, конно-железную дорогу, а 8 февраля 1924 года состоялся пуск электрического трамвая. Первый маршрут связал железнодорожный вокзал с площадью «Азнефть». К 1939 году сеть разрослась до 117 километров путей, трамваи ходили от центра до отдаленных поселков. Однако в 1960-е годы начался обратный отсчет. Метро и личные автомобили казались будущим, а рельсы на проезжей части — помехой. В январе 2004 года последний вагон ушел в депо, и трамвайное хозяйство Баку прекратило существование. Тогда это решение выглядело прогрессивным: дороги расширили, машины поехали быстрее. Расширение дорог лишь стимулировало спрос на автомобили, и спустя двадцать лет город встал в пробках жестче, чем когда-либо.

Нынешняя инициатива — не просто возвращение к старому. Это амбициозный план, утвержденный на государственном уровне. Ключевая цифра — пять трамвайных линий и три депо. Первый и самый важный маршрут протянется от поселка Мехдиабад до транспортного узла «28 Мая», где пассажиры смогут пересесть на метро, железную дорогу и автобусы. В перспективе линии дотянутся до Sea Breeze, Баилово и Ази Асланов.

За последние годы многие инициативы по развитию общественного транспорта в Баку — от внедрения выделенных автобусных полос до создания инфраструктуры для микромобильности и развития железнодорожного сообщения — первоначально вызывали неоднозначную реакцию среди водителей личного транспорта. Однако со временем значительная часть этих решений доказала свою эффективность: общественный транспорт стал более предсказуемым, поездки — быстрее, а добираться до места назначения для пассажиров — заметно комфортнее и удобнее.

На этом фоне возвращение трамвая выглядит очередным этапом переосмысления городской мобильности. Однако остается открытым главный вопрос: сможет ли этот вид транспорта действительно повлиять на ситуацию с пробками, разгрузить дорожную сеть и сделать передвижение по столице удобнее — как для пользователей общественного транспорта, так и для автомобилистов?

Чтобы разобраться в перспективах трамвайной системы для Баку и ее возможном влиянии на повседневную жизнь города, 1news.az обратился за комментарием к эксперту в области логистики Рауфу Агамирзаеву:

Как отмечает Р.Агамирзаев, возвращение трамвая не является отдельной инициативой, а входит в комплексную программу модернизации городской мобильности.

«В Баку в последние годы формировался цифровой двойник города — на его основе создаются базы данных, проводятся транспортные симуляции и моделирование сценариев развития. Именно эти расчеты легли в основу государственной программы развития транспортной системы.

Планируется строительство новых кольцевых, радиальных и связующих дорог, расширение сети метрополитена, а также значительное увеличение объема пассажирских перевозок по железной дороге.

Одновременно предусмотрено возвращение трамвая — уже в обновленном формате и по новым маршрутам. Он должен стать связующим звеном между различными видами общественного транспорта. Также планируется увеличение числа полос для микромобильности и дальнейшее развитие пешеходной инфраструктуры.

Все эти меры рассматриваются как единая экосистема, направленная на решение проблем городской мобильности. Для каждого типа поездок и расстояний предполагается предложить наиболее удобный транспортный сценарий.

При этом основной акцент государственной программы сделан именно на рельсовый транспорт. Внутри города эту роль будут выполнять трамвай и метро, а для пригородных и внешних направлений — железнодорожное сообщение.

Если сегодня бакинский метрополитен перевозит около 640 тысяч пассажиров в сутки, то после строительства новых станций к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 800 тысяч — 1 миллиона пассажиров ежедневно.

Городская электричка сейчас обслуживает около 42 тысяч пассажиров в день, а в перспективе этот показатель должен вырасти до 200 тысяч.

В этой транспортной экосистеме трамвай станет дополнительным инструментом повышения мобильности горожан. Его ключевая задача — обеспечить связь там, где сегодня отсутствуют линии метро или железной дороги.

В результате разные виды транспорта будут дополнять друг друга, позволяя жителям строить маршруты более гибко, удобно и эффективно», — отметил эксперт.

Таким образом, возвращение трамвая рассматривается не как попытка вернуть транспорт прошлого, а как элемент новой модели городской мобильности. В сочетании с развитием метро, городской электрички, автобусной сети, микромобильности и пешеходной инфраструктуры это должно сформировать более сбалансированную транспортную систему столицы.

После реализации проекта Баку, как и многие современные мегаполисы мира, может получить удобный, надёжный и экологически чистый транспорт, что позволит сделать ежедневные поездки тысяч горожан более быстрыми, комфортными и предсказуемыми, одновременно снижая нагрузку на улично-дорожную сеть города.

Айхан Меликзаде

Поделиться:
343

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Политика

С участием Лейлы Алиевой в Бонне обсуждены экологические последствия снижения ...

Экономика

Стоимость экспорта Азербайджана в Армению превысила $11 млн

Xроника

Папа Римский приглашен совершить визит в Азербайджан - ФОТО

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Эта дорога будет соединена с проспектом 8 Ноября - ВИДЕО

8 дней без уборки: парк в Хырдалане превратился в мусорную зону - ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ

В Азербайджане хотят закрепить законом дресс-код для школ

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Стоимость BakıKart вырастет впервые за 11 лет

«Ради ухода за мамой я бросила работу»: дочь умоляет подарить ее маме шанс выжить в борьбе с онкологией

В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram устранен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Прокуратура хочет конфисковать у Царукяна санаторий

Сегодня, 14:03

Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Сегодня, 13:57

Лейла Алиева встретилась в Бонне с заместителем генсека ООН - ФОТО

Сегодня, 13:49

С участием Лейлы Алиевой в Бонне обсуждены экологические последствия снижения уровня Каспия - ФОТО

Сегодня, 13:47

Лейла Алиева провела встречу с исполнительным секретарем UNFCCC - ФОТО

Сегодня, 13:38

Эта дорога будет соединена с проспектом 8 Ноября - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

8 дней без уборки: парк в Хырдалане превратился в мусорную зону - ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ

Сегодня, 13:32

В Азербайджане хотят закрепить законом дресс-код для школ

Сегодня, 13:27

Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

Сегодня, 13:20

ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с повторными экзаменами

Сегодня, 13:13

Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку?

Сегодня, 13:05

Министр Гвинеи: Баку превращается в важный центр для глобальных дискуссий

Сегодня, 13:00

Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Сегодня, 12:55

МВД Азербайджана предупредило водителей о рисках цепных аварий у пешеходных переходов - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Арагчи: Иран сочтет любое нападение Израиля на Ливан нарушением меморандума с США

Сегодня, 12:40

Суд принял решение по делу Али Керимли

Сегодня, 12:32

Власти Армении хотят ограничить возможность участия в голосовании цензом оседлости

Сегодня, 12:30

Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Сегодня, 12:25

Арагчи: новый этап переговоров США и Ирана начнется после подписания меморандума

Сегодня, 12:18

Зейнал Нагдалиев: Основная цель — обеспечить переход в аграрном секторе от экстенсивного подхода к интенсивному развитию

Сегодня, 12:15
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02