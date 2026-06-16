Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку?

В Баку официально стартовал процесс возвращения трамвая - к 2030 году в столице планируется запуск пяти новых линий, которые должны связать жилые массивы с ключевыми транспортными узлами города.

Но почему сегодня ставка вновь делается именно на рельсовый транспорт? И сможет ли трамвай стать реальным решением транспортной проблемы, а не оказаться заложником тех же заторов, с которыми призван бороться?

Глядя на вечерние пробки на проспекте Гейдара Алиева, в районе «Кольца» и на других загруженных магистралях, трудно представить, что когда-то трамвай в Баку считался препятствием для развития автомобильного движения. Сегодня ситуация изменилась: в часы пик средняя скорость личного транспорта в столице местами снижается до 15–20 км/ч, а автобусы всё чаще выбиваются из расписания из-за перегруженности дорог.

В мировой урбанистике трамвай давно перестал быть архаизмом. Современные вагоны с низким полом, бесшумные рельсы и выделенные полосы превращают его в «тяжелую артиллерию» общественного транспорта. Один трамвайный поезд заменяет два-три автобуса, не коптит выхлопными газами и, главное, не зависит от заторов. Вдобавок рельсы работают как каркас для развития территорий: вдоль новых линий вырастают жилые кварталы, офисы и сервисы. Это не просто транспорт, а инструмент переформатирования города. Трамвай работает на электричестве, что значительно снижает загрязнение воздуха в городах. Развитие экологичного трамвая идеально вписывается в «зелёную программу» Азербайджана — национальный приоритет страны, отражённый в программе «Об экологически устойчивом социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики»

Как Баку дважды обрел и однажды потерял трамвай?

Бакинский трамвай - ровесник многих европейских систем. В 1889 году по улицам пустили конку, конно-железную дорогу, а 8 февраля 1924 года состоялся пуск электрического трамвая. Первый маршрут связал железнодорожный вокзал с площадью «Азнефть». К 1939 году сеть разрослась до 117 километров путей, трамваи ходили от центра до отдаленных поселков. Однако в 1960-е годы начался обратный отсчет. Метро и личные автомобили казались будущим, а рельсы на проезжей части — помехой. В январе 2004 года последний вагон ушел в депо, и трамвайное хозяйство Баку прекратило существование. Тогда это решение выглядело прогрессивным: дороги расширили, машины поехали быстрее. Расширение дорог лишь стимулировало спрос на автомобили, и спустя двадцать лет город встал в пробках жестче, чем когда-либо.

Нынешняя инициатива — не просто возвращение к старому. Это амбициозный план, утвержденный на государственном уровне. Ключевая цифра — пять трамвайных линий и три депо. Первый и самый важный маршрут протянется от поселка Мехдиабад до транспортного узла «28 Мая», где пассажиры смогут пересесть на метро, железную дорогу и автобусы. В перспективе линии дотянутся до Sea Breeze, Баилово и Ази Асланов.

За последние годы многие инициативы по развитию общественного транспорта в Баку — от внедрения выделенных автобусных полос до создания инфраструктуры для микромобильности и развития железнодорожного сообщения — первоначально вызывали неоднозначную реакцию среди водителей личного транспорта. Однако со временем значительная часть этих решений доказала свою эффективность: общественный транспорт стал более предсказуемым, поездки — быстрее, а добираться до места назначения для пассажиров — заметно комфортнее и удобнее.

На этом фоне возвращение трамвая выглядит очередным этапом переосмысления городской мобильности. Однако остается открытым главный вопрос: сможет ли этот вид транспорта действительно повлиять на ситуацию с пробками, разгрузить дорожную сеть и сделать передвижение по столице удобнее — как для пользователей общественного транспорта, так и для автомобилистов?

Чтобы разобраться в перспективах трамвайной системы для Баку и ее возможном влиянии на повседневную жизнь города, 1news.az обратился за комментарием к эксперту в области логистики Рауфу Агамирзаеву:

Как отмечает Р.Агамирзаев, возвращение трамвая не является отдельной инициативой, а входит в комплексную программу модернизации городской мобильности.

«В Баку в последние годы формировался цифровой двойник города — на его основе создаются базы данных, проводятся транспортные симуляции и моделирование сценариев развития. Именно эти расчеты легли в основу государственной программы развития транспортной системы.

Планируется строительство новых кольцевых, радиальных и связующих дорог, расширение сети метрополитена, а также значительное увеличение объема пассажирских перевозок по железной дороге.

Одновременно предусмотрено возвращение трамвая — уже в обновленном формате и по новым маршрутам. Он должен стать связующим звеном между различными видами общественного транспорта. Также планируется увеличение числа полос для микромобильности и дальнейшее развитие пешеходной инфраструктуры.

Все эти меры рассматриваются как единая экосистема, направленная на решение проблем городской мобильности. Для каждого типа поездок и расстояний предполагается предложить наиболее удобный транспортный сценарий.

При этом основной акцент государственной программы сделан именно на рельсовый транспорт. Внутри города эту роль будут выполнять трамвай и метро, а для пригородных и внешних направлений — железнодорожное сообщение.

Если сегодня бакинский метрополитен перевозит около 640 тысяч пассажиров в сутки, то после строительства новых станций к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 800 тысяч — 1 миллиона пассажиров ежедневно.

Городская электричка сейчас обслуживает около 42 тысяч пассажиров в день, а в перспективе этот показатель должен вырасти до 200 тысяч.

В этой транспортной экосистеме трамвай станет дополнительным инструментом повышения мобильности горожан. Его ключевая задача — обеспечить связь там, где сегодня отсутствуют линии метро или железной дороги.

В результате разные виды транспорта будут дополнять друг друга, позволяя жителям строить маршруты более гибко, удобно и эффективно», — отметил эксперт.

Таким образом, возвращение трамвая рассматривается не как попытка вернуть транспорт прошлого, а как элемент новой модели городской мобильности. В сочетании с развитием метро, городской электрички, автобусной сети, микромобильности и пешеходной инфраструктуры это должно сформировать более сбалансированную транспортную систему столицы.

После реализации проекта Баку, как и многие современные мегаполисы мира, может получить удобный, надёжный и экологически чистый транспорт, что позволит сделать ежедневные поездки тысяч горожан более быстрыми, комфортными и предсказуемыми, одновременно снижая нагрузку на улично-дорожную сеть города.

Айхан Меликзаде