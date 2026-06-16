На территории Азербайджана сохраняются осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на утро 16 июня в большинстве районов страны сохраняются осадки, в некоторых местах идут ливни с грозами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Гусаре составило 30 мм, Шабране - 28 мм, Кишчае (Шеки) - 22 мм, Огузе - 15 мм, Губе, Сарыбаше (Гах) - 14 мм, Хызы, Гедабее - 10 мм, Шамахы - 7 мм, Гобустане - 6 мм, Гёйчае, Лерике, Халтане, Шахбузе - 5 мм, Габале - 4 мм, Астаре, Загатале - 3 мм, Шахдаге - 2 мм, Дашкесене, Гахе, Исмайыллы, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Кельбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди - 1 мм.