На подлете к Москве за утро уничтожили 60 украинских беспилотников. На НПЗ в Капотне начался пожар - ВИДЕО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после 5 утра 16 июня на подлете к столице уничтожены 60 беспилотников.

В течение ночи закрывались все четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. К утру ограничения были сняты.

Astra со ссылкой на очевидцев пишет, что средства ПВО работали в подмосковном Павловском Посаде, один из дронов сбили над городом. Беспилотники также сбивали в Раменском и Жуковском.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне начался пожар после атаки дронов. Власти Москвы вскоре подтвердили атаку на столичный НПЗ.

Собянин сообщил, что один из дронов повредил объект НПЗ. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае в станице Полтавской начался пожар на нефтебазе после падения обломков беспилотников. В оперштабе региона заявили, что погибших и пострадавших нет. Из-за атаки дронов перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Силы ПВО в ночь на 16 июня уничтожили над регионами России и Крымом 172 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Источник: MEDUZA