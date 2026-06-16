Арагчи: Иран считает Израиль одной из сторон меморандума с США

Иран считает Израиль одной из сторон меморандума с США, как и ливанское движение "Хезболлах", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Я хочу подчеркнуть важный момент, который заключается в том, что, с нашей точки зрения, одной стороной меморандума являются США и Израиль, другой стороной - Иран и "Хезболлах", - сказал Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий, трансляцию ведет иранское телевидение.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий в Ливане является неотделимой частью прекращения войны между США и Ираном.

"Без вывода израильских сил с оккупированных в этой войне территорий война не будет считать полностью прекращенной", - добавил Аракчи.

Любое нападение Израиля на Ливан будет считаться нарушением меморандума, отметил иранский дипломат.

Источник: РИА Новости