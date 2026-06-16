Власти Армении хотят ограничить возможность участия в голосовании цензом оседлости

Об обсуждении данной инициативы журналистам сообщил пресс-секретарь "Гражданского договора", депутат Ваагн Алексанян.

"Речь идет о внедрении ценза резиденства. Но давайте, я не буду сообщать подробности, потому что обсуждения продолжаются, есть различные мнения. Но такая мысль есть – связать право на участие в выборах с тем, сколько человек проживает в Армении", — сказал Алексанян, передает Sputnik Армения.

На вопрос, планируется ли установить 6-месячный минимальный порог проживания в стране, Алексанян заявил, что этот и другие вопросы пока обсуждаются.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок "Сильная Армения" — 23,2710% (340 060 голосов), а блок "Армения" — 9,9231% (144 983 голоса).

Партия "Процветающая Армения", которая на определенном этапе подсчета голосов рассматривалась как потенциальный участник нового парламента, в итоге получила 58 287 голосов (3,9893%) и не смогла преодолеть 4-процентный проходной барьер из-за признания ЦИК недействительными результатов голосования на избирательных участках.

В новом составе парламента "Гражданский договор" получил 64 мандата, блок "Сильная Армения" — 29, а блок "Армения" — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в основной закон страны.