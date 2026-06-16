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Министр Гвинеи: Баку превращается в важный центр для глобальных дискуссий

First News Media13:00 - Сегодня
Министр Гвинеи: Баку превращается в важный центр для глобальных дискуссий

«Человеческий капитал играет важную роль в обеспечении широкомасштабного устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр планирования и международного сотрудничества Республики Гвинея Исмаил Набе на панельной дискуссии, организованной в Баку в рамках Ежегодных заседаний Исламского банка развития.

Министр отметил, что дискуссии, начавшиеся в Севилье в рамках Четвертой международной конференции по финансированию развития, имеют огромное значение с точки зрения коренного изменения механизмов развития:

«Севильское обязательство напомнило нам о том, что финансирование развития должно перейти от модели, основанной преимущественно на помощи, к новой системе, где движущей силой становятся инвестиции, инновации, партнерство и общее процветание. В эту новую эпоху ни государственное финансирование, ни частный капитал в отдельности не будут достаточными. Однако вместе мы можем добиться коренных изменений».

И. Набе подчеркнул важность правильного построения финансовых экосистем для таких стран Западной Африки, как Гвинея.

Он отметил, что под руководством Президента Республики Гвинея Мамади Думбуи была принята национальная программа трансформации, охватывающая следующие 15 лет, — стратегия «Simandou 2040»:

«В основе этой стратегии лежит простая вера: природные ресурсы сами по себе не создают процветания. Для этого также необходимы человеческий капитал, инфраструктура, инновации и финансы. Наша цель — не просто собирать больше ресурсов, а привлекать более эффективные ресурсы. Эти ресурсы должны стимулировать частные инвестиции, снижать стоимость капитала, укреплять региональные цепочки создания стоимости, создавать новые рабочие места, повышать устойчивость и ускорять структурную трансформацию».

Отметив необходимость инновационных инструментов финансирования, министр заявил, что исламские финансы обладают огромным, еще не полностью использованным потенциалом с точки зрения согласования капитала с целями устойчивого развития. По его словам, смешанное финансирование (blended finance) помогает преодолеть разрыв в восприятии рисков, цифровые финансы расширяют доступ к услугам с беспрецедентной скоростью, а зеленое и ориентированное на развитие финансирование создает новые платформы для климата и будущего развития. Торговое финансирование и региональные рынки капитала, в свою очередь, открывают путь для трансграничной экономической интеграции и продуктивных инвестиций:

«Эти инструменты — не альтернатива финансированию развития, а основные направления, формирующие его будущее. Сегодняшняя глобальная реальность показывает, что ни одна страна не может достичь Целей устойчивого развития в одиночку. Будущее финансирования развития будет все больше зависеть от региональной интеграции, сотрудничества Юг-Юг и стратегического партнерства. Это особенно характерно для стран, входящих в сообщество Исламского банка развития (ИБР)».

Министр добавил, что страны от Западной Африки до Центральной Азии, от Кавказа до Юго-Восточной Азии обладают широкими возможностями для сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и промышленности, и Группа Исламского банка развития занимает уникальное положение для того, чтобы выступить катализатором нового этапа этих партнерских отношений.

Он также подчеркнул особое значение проведения мероприятия в Баку.

Министр заявил, что растущая роль Азербайджана как платформы для международного сотрудничества, его вклад в межрегиональный диалог и шаги, предпринимаемые в направлении укрепления экономического партнерства в исламском мире, превращают Баку в важный центр для подобных глобальных дискуссий.

В заключение своего выступления Исмаил Набе подчеркнул важность построения финансовой архитектуры, соответствующей масштабам амбиций, — архитектуры, возглавляемой государством, укрепляемой частным сектором, основанной на цифровых технологиях и интегрированной на региональном уровне:

«Давайте мыслить за рамками традиционных парадигм, помощи, разрозненных проектов и изолированных финансовых инструментов. Цели устойчивого развития — это не просто глобальная повестка дня, это обещание лучшего будущего, данное нашим народам».

Гафар Агаев

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