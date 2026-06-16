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Общество

ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с повторными экзаменами

First News Media13:13 - Сегодня
ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с повторными экзаменами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 21 июня объявил о проведении повторных экзаменов различного типа по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает 1news.az, тестирования будут организованы в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

К участию в повторных экзаменах допускаются абитуриенты, прошедшие регистрацию 25-27 мая и желающие участвовать в конкурсе на поступление в колледжи на базе 9-летнего образования. Вышеупомянутая категория граждан уже может распечатать "пропускной лист".

Кроме того, учащиеся указанный городов и района (ученики IX класса текущего и предыдущих лет), обратившиеся в свои общеобразовательные учреждения 25-26 мая, также смогут принять участие в экзамене 21 июня. Они имеют возможность распечатать "пропускной лист на экзамен". В нем указаны дата проведения, город (район), здание, зал, время начала, время прибытия участника в экзаменационное здание и другие сведения.

Напомним, 17 мая в ряде частей Баку, Абшерона и Сумгайыта во время проведения экзаменов наблюдались неблагоприятные погодные условия. По этой причине ряд лиц не смогли принять участие в испытаниях.

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