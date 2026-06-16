Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

Билеты на турнир UFC, который будет организован в Баку, приобретены болельщиками из 67 стран мира.

Как сообщили 1news.az в Бакинском городском кольце, наибольший интерес к турниру наблюдается со стороны жителей США, Великобритании, Германии, Турции, Казахстана и Израиля.

Отметим, что Азербайджан в настоящее время является единственной страной на пространстве СНГ, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, принимающей турниры UFC.

Турнир UFC состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном поединке вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом. Во втором по значимости бою выступающий в среднем весе Шарабутдин Shara Bullet Магомедов испытает силы в схватке с бразильцем Мишелем Перейрой.

В рамках турнира на октагон выйдет еще один азербайджанский боец – Фарман Гасанов. Его соперником станет представитель США Эрик Нолан.