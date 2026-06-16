 Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

First News Media13:20 - Сегодня
Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

Билеты на турнир UFC, который будет организован в Баку, приобретены болельщиками из 67 стран мира.

Как сообщили 1news.az в Бакинском городском кольце, наибольший интерес к турниру наблюдается со стороны жителей США, Великобритании, Германии, Турции, Казахстана и Израиля.

Отметим, что Азербайджан в настоящее время является единственной страной на пространстве СНГ, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, принимающей турниры UFC.

Турнир UFC состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном поединке вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом. Во втором по значимости бою выступающий в среднем весе Шарабутдин Shara Bullet Магомедов испытает силы в схватке с бразильцем Мишелем Перейрой.

В рамках турнира на октагон выйдет еще один азербайджанский боец – Фарман Гасанов. Его соперником станет представитель США Эрик Нолан.

Поделиться:
212

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Xроника

Экспортерам компенсируют расходы на таможенное оформление

Политика

С участием Лейлы Алиевой в Бонне обсуждены экологические последствия снижения ...

Экономика

Стоимость экспорта Азербайджана в Армению превысила $11 млн

Спорт

Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

Лига чемпионов УЕФА: Сегодня станет известен соперник «Сабаха»

ЧМ-2026: Иран сыграл вничью с Новой Зеландией

Бельгия и Египет стартовали на ЧМ-2026 с ничьей

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В Мехико прошла церемония открытия ЧМ-2026 - ВИДЕО

Первые азербайджанские маршалы приняли участие в Гран-при Монако Формулы-1 - ФОТО

Азербайджанская баскетболистка стала лучшей в мире

ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде в стартовом матче

Последние новости

Экспортерам компенсируют расходы на таможенное оформление

Сегодня, 14:13

Прокуратура хочет конфисковать у Царукяна санаторий

Сегодня, 14:03

Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Сегодня, 13:57

Лейла Алиева встретилась в Бонне с заместителем генсека ООН - ФОТО

Сегодня, 13:49

С участием Лейлы Алиевой в Бонне обсуждены экологические последствия снижения уровня Каспия - ФОТО

Сегодня, 13:47

Лейла Алиева провела встречу с исполнительным секретарем UNFCCC - ФОТО

Сегодня, 13:38

Эта дорога будет соединена с проспектом 8 Ноября - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

8 дней без уборки: парк в Хырдалане превратился в мусорную зону - ЖАЛОБА В РЕДАКЦИЮ

Сегодня, 13:32

В Азербайджане хотят закрепить законом дресс-код для школ

Сегодня, 13:27

Билеты на турнир UFC в Баку приобрели болельщики из 67 стран

Сегодня, 13:20

ГЭЦ обратился к абитуриентам в связи с повторными экзаменами

Сегодня, 13:13

Трамвай, которого ждали 20 лет: поможет ли он логистике Баку?

Сегодня, 13:05

Министр Гвинеи: Баку превращается в важный центр для глобальных дискуссий

Сегодня, 13:00

Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Сегодня, 12:55

МВД Азербайджана предупредило водителей о рисках цепных аварий у пешеходных переходов - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Арагчи: Иран сочтет любое нападение Израиля на Ливан нарушением меморандума с США

Сегодня, 12:40

Суд принял решение по делу Али Керимли

Сегодня, 12:32

Власти Армении хотят ограничить возможность участия в голосовании цензом оседлости

Сегодня, 12:30

Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Сегодня, 12:25

Арагчи: новый этап переговоров США и Ирана начнется после подписания меморандума

Сегодня, 12:18
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02