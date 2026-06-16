В Азербайджане хотят закрепить законом дресс-код для школ

В Азербайджане планируют законодательно закрепить требование о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об общем образовании".

Законопроект обсудили на сегодняшнем заседании члены комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Основная цель предлагаемых изменений по части учащихся заключается в более четком определении правовых основ действующих правил и обеспечении их применения во всех государственных общеобразовательных учреждениях на основе единого подхода.

Согласно документу, также предусматривается создание правовой базы, регулирующей требования к одежде педагогических работников.

Изменения направлены на дальнейшее укрепление профессиональной рабочей среды и организационной культуры в государственных общеобразовательных учреждениях.