Эта дорога будет соединена с проспектом 8 Ноября - ВИДЕО

Автомагистраль Мехдиабад-Баксол-проспект Зии Буниятова в будущем будет соединена с проспектом 8 Ноября.

Об этом 1news.az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, автодорога напрямую соединит северо-западную часть Абшерона с восточными и юго-восточными районами Баку, а также будет интегрирована с проспектом Гейдара Алиева.

Новая автотрасса, строительство которой начнется в Мехдиабаде и Бинагади, будет соединена с Бинагадинским шоссе.

Реализация проекта позволит более равномерно распределить транспортные потоки, сократить ежедневные пробки на направлении Бинагади - "20 Января" - проспект Зии Буниятова и обеспечить водителям возможность пользоваться альтернативными маршрутами.