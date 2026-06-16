В Губинском районе сильный дождь вызвал ряд последствий: затоплена зона отдыха - ВИДЕО

Наблюдаемые на территории страны неустойчивые погодные условия привели к серьёзным последствиям в Губинском районе.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Из-за ливней озеро Чанлибель вышло из берегов. В результате был затоплен ряд территорий в селе Нюгеди: несколько построек, принадлежащих зоне отдыха, а также прилегающая территория оказались под водой.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по ликвидации сложившейся ситуации на территории и минимизации последствий.