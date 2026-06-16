Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 («Большая семерка») подарил президенту США Дональду Трампу футболку немецкой сборной.
Об этом сообщает New York Post.
Перед началом встречи лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц подарил Трампу белую футболку сборной Германии, на которой нанесена фамилия президента США и номер 47 (Трамп является 47-м президентом США. — «РБК Спорт»).
В воскресенье Трампу исполнилось 80 лет.
В эти дни в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу, в котором в том числе выступает сборная Германии.
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