США разрешат Ирану немедленно возобновить экспорт нефти - WSJ

Соглашение между США и Ираном предусматривает возможность немедленного возобновления экспорта иранской нефти.

Как сообщает The Wall Street Journal, об этом рассказали источники, знакомые с условиями договорённости.

По их словам, США разрешат Ирану сразу приступить к продаже нефти и топлива, что станет финансовым стимулом для Тегерана к ускоренному прекращению конфликта.

Издание отмечает, что соглашение также предусматривает смягчение банковских и транспортных ограничений, что должно упростить проведение международных транзакций и стать одним из первых ощутимых экономических эффектов.

Положения об отмене санкций на продажу нефти вступают в силу сразу после подписания соглашения на этой неделе.