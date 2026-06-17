В законодательство вводится понятие «фрилансер».

Как сообщает AПA, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, вынесенным сегодня на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, фрилансером считается физическое лицо, являющееся резидентом промышленного или технологического парка, которое без привлечения наёмных работников самостоятельно оказывает платные услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора в сфере цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и инновации.

После постановки на учёт в налоговом органе, регистрации в качестве резидента промышленного или технологического парка и получения регистрационного свидетельства фрилансеры смогут осуществлять деятельность на территории страны (получать доходы из иностранных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями на основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом.