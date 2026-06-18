На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.