Президент: Политическая, экономическая и социальная стабильность - сегодняшняя реальность Азербайджана

Азербайджан является независимой страной всего 35 лет, и первые два года независимости запомнились оккупацией, войной и гуманитарными катастрофами.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Отметив, что в последующий период было обеспечено стабильное развитие страны, глава государства подчеркнул, что это является основой успеха любой страны.

Президент Ильхам Алиев заявил, что политическая, экономическая и социальная стабильность - это сегодняшняя реальность Азербайджана.