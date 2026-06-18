Конец 33-летних бегов: В Германии поймали и выдали Баку опасного преступника из 90-х

Еще один человек, объявленный в международный розыск, экстрадирован из Германии в Азербайджан.

18 июня Министерство юстиции осуществило экстрадицию в Азербайджан еще одного лица, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане, местонахождение которого было установлено в Германии.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Так, было установлено местонахождение и произведен арест в Германии гражданина Грузии Шамилова Эльшана Гасан оглы, который находился в международном розыске 33 года. Он обвиняется в том, что в начале 90-х годов из корыстных побуждений с целью наживы вступил в преступный сговор с другими лицами, совершил разбойные нападения, сопровождавшиеся насилием, и умышленно убил потерпевшего Гурбанали Мустафаева, нанеся тяжкий вред его здоровью (пункт 2 статьи 94 и пункты 1, 2, 3, 6, 8 части 2 статьи 145 действовавшего ранее Уголовного кодекса Азербайджанской Республики).

После запроса Генеральной прокуратуры и представления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, а также проведенных переговоров было достигнуто согласие об экстрадиции данного лица в Азербайджан.

Шамилов Эльшан Гасан оглы был доставлен в страну из немецкого города Франкфурт ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы министерства и на основании решения суда об аресте помещен в соответствующий следственный изолятор.