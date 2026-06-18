 Генсек НАТО подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Генсек НАТО подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

First News Media12:43 - Сегодня
Генсек НАТО подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно», однако выразил надежду, что в случае войны США сделают «максимум» для защиты ЕС.

«Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита «Группы семи» во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — заявил Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса.

Рютте отметил, что «в реальности, если война начнется и 5-я статья будет задействована», то «все страны НАТО, включая США, сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет вести войну».

По этой причине, подчеркнул генсек альянса, «на уровне планирования НАТО должна принимать во внимание тот факт, что США снижают свое участие», но «европейцы сейчас заполняют это пространство», увеличивая свои армии. По его словам, некоторые страны ЕС «уже делают это, некоторые готовятся».

Источник: ТАСС

Поделиться:
227

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял руководителей структур Арабской координационной группы - ...

Общество

Пенсии в Азербайджане полностью выплатят в этот день

Xроника

В Баку с участием Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Ежегодных ...

Общество

В Азербайджане меняют правила регистрации водителей такси

В мире

Хакан Фидан считает формат «3+3» крайне важным механизмом для регионального сотрудничества

Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану

Власти Армении не готовят новые выборы - опровергает Пашинян

Генсек ОДКБ: Армения де-факто практически не принимает участие в работе организации

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Мать скончавшейся звезды «Клюквенного щербета»: Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта выделяется неприятная жидкость

Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане пройдёт Неделя тюркского мира 

Сегодня, 13:38

Хакан Фидан считает формат «3+3» крайне важным механизмом для регионального сотрудничества

Сегодня, 13:37

Ильхам Алиев принял руководителей структур Арабской координационной группы - ФОТО

Сегодня, 13:35

Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану

Сегодня, 13:33

Власти Армении не готовят новые выборы - опровергает Пашинян

Сегодня, 13:24

Генсек ОДКБ: Армения де-факто практически не принимает участие в работе организации

Сегодня, 13:12

Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда-либо, считает генсек НАТО

Сегодня, 13:07

Рена Мамедова назначена советником исполнительного директора TƏBİB

Сегодня, 13:02

Губернатор Московской области: после атаки БПЛА пострадали 16 человек

Сегодня, 13:00

Хегсет назвал позором отказ многих союзников по НАТО помогать США в войне с Ираном

Сегодня, 12:57

Генсек НАТО подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

Сегодня, 12:43

Назван самый дорогой фильм в истории кино - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Задержан турецкий актер Эрдем Кайнарджа

Сегодня, 12:38

Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дислокации войск США в Европе

Сегодня, 12:32

Ильхам Алиев адресовал обращение участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов

Сегодня, 12:28

Прокурор запросил срок для блогера Arzum 9999

Сегодня, 12:27

Запасы авиатоплива в ЕС без открытия Ормуза иссякли бы к концу лета

Сегодня, 12:25

Apple повысит цены на свою продукцию

Сегодня, 12:20

Правнук Брежнева попал в плен к украинцам

Сегодня, 12:15

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 12:01
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02