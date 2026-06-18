Хегсет назвал позором отказ многих союзников по НАТО помогать США в войне с Ираном

Отказ многих союзников США по НАТО помогать американцам в конфликте с Ираном является позором, которому нет оправдания.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Слишком многие из наших союзников сказали «нет», или пытались утопить нас в запутанных юридических дебатах, либо публично критиковали нас за то, к чему они сами не были готовы или на что не способны. Это было позорно», — сказал он на встрече министров обороны стран НАТО, комментируя отказ ряда членов альянса помогать США в конфликте с Ираном.

По словам Хегсета, отказ в том числе в доступе к военным базам для переброски войск США и использования их для ведения боевых действий поставил под угрозу жизни американских военных. «Этому нет оправдания», — подчеркнул министр.

Источник: ТАСС