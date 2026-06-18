 Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда-либо, считает генсек НАТО | 1news.az | Новости
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Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда-либо, считает генсек НАТО

First News Media13:07 - Сегодня
Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда-либо, считает генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда бы то ни было.

«Все страны НАТО согласны, что Ирану не должно быть позволено получить ядерное оружие. Сегодня в результате действий США Иран находится дальше от получения ядерного оружия, чем когда бы то ни было», — заявил он, открывая сессию Совета НАТО на уровне министров обороны.

По его словам, все в НАТО «воодушевлены в ожидании мира в результате соглашения между США и Ираном», которое, по его мнению, является «замечательным достижением». «Спасибо вам, и, конечно, спасибо президенту США», — сказал Рютте, обращаясь к главе Пентагона Питу Хегсету.

Он также отметил, что страны НАТО обсудят свое участие в усилиях по поддержанию свободы судоходства в Ормузском проливе.

Источник: ТАСС

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