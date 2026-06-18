Власти Армении не готовят новые выборы - опровергает Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг идею о том, что власти страны якобы готовятся к новым выборам.

На брифинге 18 июня, отвечая на вопрос о том, не означают ли законодательные инициативы правящей силы в виде избирательного ценза и ужесточения наказания за подкуп избирателей подготовку к новым выборам, Пашинян заявил «конечно не собираемся».

По его словам, вопрос в том, что перед выборами общественность четко показала недовольство положением вещей в перечисленных вопросах. «Но я принцип был против изменений до выборов, обещал предпринять меры после выборов. Делается это поскорее, чтобы у людей не было вопросов, почему ничего не делается», - объяснил Пашинян.

Источник: news.am