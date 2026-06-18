Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану

Президент США Дональд Трамп назвал дураками критиков, которые считают, что он действует недостаточно жестко в отношении Ирана.

"Эти дураки, которые думают, что я был недостаточно жестким с Ираном, в то время как фондовый рынок только что достиг рекордного максимума, а цены на нефть падают, либо завистники, либо плохие люди, либо глупые", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп утверждал во вторник, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив.

Источник: РИА Новости