Хакан Фидан считает формат «3+3» крайне важным механизмом для регионального сотрудничества

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает формат «3+3» крайне важным механизмом с точки зрения углубления сотрудничества между Турцией, Азербайджаном, Россией, Ираном, Арменией и Грузией.

«Мы, как страны региона, должны осознать следующее: вместо соперничества и стремления к доминированию нам необходимо выдвинуть на первый план сотрудничество», — заявил он в интервью газете Türkiye.

«Формат "3+3" послужит важному сотрудничеству. Конечно, существуют препятствия, недоверие некоторых стран друг к другу. С другой стороны, имеет место и совместный поиск решений. На прошлой неделе у нас состоялась встреча в формате Азербайджан — Турция — Грузия. Определенные шаги удается предпринимать, особенно в вопросе взаимосвязанности (транспортно-логистических связей). Обсуждалось подключение Турции к Среднему коридору. Мы верим, что могут быть предприняты важные шаги в этих направлениях», — сказал Фидан.

Источник: Türkiye