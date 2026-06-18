Шеф Пентагона: военные расходы США в 2027 году составят $1,5 трлн

Администрация Соединенных Штатов намерена потратить в 2027 году на военные расходы $1,5 трлн с целью создать так называемый арсенал свободы.

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО, проходившей в Брюсселе.

«Как вы могли убедиться за последние шесть месяцев, президент [США Дональд] Трамп привержен увеличению военных расходов США: более $1 трлн [будет потрачено] в 2026 году и $1,5 трлн - в 2027 году», - сказал Хегсет.

«Мы будем соблюдать и превзойдем наши собственные требования к расходам в НАТО», - добавил министр. Перед встречей он подчеркнул, что Вашингтон намерен таким образом «подать сигнал миру» о том, что Америка создает «арсенал свободы» - инициативу, направленную на модернизацию и ускорение работы военно-промышленного комплекса США.

Источник: ТАСС