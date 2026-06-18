В Турции заявили о размещении в стране итальянского зенитно-ракетного комплекса в рамках плана НАТО

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, принадлежащий Италии, размещен 18 июня в Турции на базе командования ВВС в Конье. Об этом сообщили журналистам в Минобороны республики.

"В рамках постоянного плана обороны НАТО на 3-й главной авиабазе командования ВВС сегодня развернут один итальянский ЗРК SAMP-T для усиления противовоздушной обороны альянса", - отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что на базе в Конье планируется развернуть ЗРК SAMP-T с ракетами Aster 30 для защиты региона от потенциальных ракетных угроз со стороны Ближнего Востока.

База ВВС Турции в провинции Конья в центральной Анатолии является одной из самых крупных и основных в стране. Она задействуется в рамках оперативных мероприятий НАТО. На ней базируются истребители F-16 ВВС Турции, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-7T Peace Eagle, а также поисково-спасательные вертолеты.

В Минобороны Турции также сообщили об укреплении потенциала ПВО республики. В частности, как отметили в министерстве, находящийся на вооружении ВВС новейший ЗРК большой дальности Siper поразил высокоскоростную и маневренную воздушную цель во время испытаний, проведенных 12 июня на полигоне в черноморской провинции Синоп. "Комплекс продемонстрировал полную оперативную готовность", - сказали в министерстве.

ЗРК Siper является ключевым и самым верхним эшелоном создаваемого в Турции многоуровневого противоракетного щита "Стальной купол". Он будет состоять из ЗРК малого радиуса действия, систем ПВО малой и средней дальности, повышенной дальности и лазерной обороны. "Главная цель работ, проводимых в рамках проекта "Стальной купол", - укрепление многоуровневой противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны, повышение ее сдерживающего потенциала и обеспечение национальной безопасности на самом высоком уровне", - заявили в Минобороны Турции.

Источник: ТАСС