Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим.

"Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реальным при взаимном уважении", — написал Пезешкиан в соцсети X, опубликовал текст меморандума на английском языке.

Он отметил, что Иран неизменно остается привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.