Россия направила Армении протест из-за осквернения советского мемориала

Москва направила Еревану ноту протеста в связи с осквернением мемориала героям Великой Отечественной войны в Гюмри.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.

Источник: ТАСС