Россия направила Армении протест из-за осквернения советского мемориала
Москва направила Еревану ноту протеста в связи с осквернением мемориала героям Великой Отечественной войны в Гюмри.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.
Источник: ТАСС
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