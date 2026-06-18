Вэнс: США фактически сняли блокаду морских портов Ирана

Соединенные Штаты фактически сняли блокаду морских портов Ирана, а Тегеран стал позволять торговым судам проходить через Ормузский пролив.

Как передает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта.

"Иранцы вторую ночь подряд не обстреливали никакие суда. И CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США — прим. ТАСС) позволило более чем дюжине судов пройти сквозь нашу морскую блокаду. Так что мы тоже выполняем свою часть <...> соглашения", — сказал он. В зону оперативной ответственности CENTCOM входит прежде всего Ближний Восток.

Согласно информации, изложенной Вэнсом, через Ормузский пролив транспортировано после подписания меморандума уже 12,5 млн баррелей нефти.