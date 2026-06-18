США сняли ограничения на экспорт части иранской нефти
США сняли препятствия для экспорта части иранской нефти, процесс ее поставок на внешние рынки уже начинает набирать обороты.
Как передает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы сказали, что снимем блокаду, позволим продавать часть [иранской] нефти, а они откроют Ормузский пролив. Мы уже видим, что этот процесс начинает работать. Потребуется немного времени, прежде чем он наберет полную силу, но именно на этом этапе мы находимся сегодня", — сказал Вэнс.
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